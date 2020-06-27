حسن سالم: عملية اقتحام مقر الحشد الشعبي مخطط امريكي يهدف الى الفتنة

2020/06/27 | 22:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، ان عملية اقتحام مقر الحشد الشعبي كان مخطط امريكي لاثارة الفتنة واقتتال الاجهزة الامنية العراقية بينها.وقال سالم في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم السبت، ان “العملية نفذت من قبل قوة امريكية وقيادات امنية عراقية عميلة لامريكا”.وطالب سالم “بفتح تحقيق بهذه العملية وابعاد القيادات الامنية العميلة […]

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