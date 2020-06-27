وزير الخارجيّة يؤكد أهمّية تفعيل اتفاقيّة التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ

2020/06/27 | 22:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، على أهمّية تفعيل اتفاقيّة التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ.

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