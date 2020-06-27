2020/06/27 | 22:33 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية ( وثيقة ) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 22:33.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية ( وثيقة )) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية ( وثيقة )) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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