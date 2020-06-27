بالصور: عدد من لاعبي منتخب العراق السابقين في زيارة لقبر الراحل أحمد راضي

2020/06/27 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

كشف اللاعب الدولي السابق غانم عريبي اليوم السبت،( 27 حزيران 2020)، عن قيامه وعدد من لاعبي المنتخب السابق بزيارة الى قبر الراحل احمد راضي.

وقال عريبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، " دعوتوا عدد من لاعبي المنتخب ممن عاصروا الراحل احمد راضي في المنتخب، ومنهم شاكر محمود وليث حسين ونعيم صدام واسماعيل محمد لزيارة قبر الراحل والوقوف على ذكريات هذا النجم الكبير التي مازالت تعيش معنا".

ودُفن جثمان اللاعب العراقي، أحمد راضي، في مقبرة الكرخ ببغداد، بعد وفاته صباح الأحد الماضي في مستشفى النعمان، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكاننت اعراض المرض قد ظهرت على احمد راضي، السبت الموافق (13 حزيران 2020)، ونقل الى مستشفى ابن النفيس، ومنه الى ابن سينا، واستقر اخيرا في مستشفى النعمان الى حد وفاته.





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بغداد اليوم/ بغداد

تعثر اليوم السبت،( 27 حزيران 2020)، فريق برشلونة بعد التعادل مع سيلتا فيجو 2-2 ، في لقاء جرى على ملعب بالايدوس، معقل سيلتا فيجو، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن فعاليات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

منذ البداية اكد برشلونة

بغداد اليوم/ بغداد

ترأس وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم السبت،(27 حزيران 2020) الاجتماع الالكتروني مع عدد من الرواد والرياضيين الابطال عبر المنصة الإلكترونية .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ،" واستمع الوزير الى الطروحات

بغداد اليوم - بغداد

تلقت الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، (27 حزيران 2020)، رسالةً من الإتحاد الدولي لكرة القدم تعلن فيه إنضمام اللاعب، لؤي العاني، لكشوفات الإتحاد العراقي لكرة القدم، بعد أن تسلمت الفيفا رسالة من الإتحاد المغربي

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