السعودية.. 3927 إصابة جديدة وإجمالي المتعافين 122128

2020/06/27 | 23:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 3927 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد ليرتفع إلإجمالي إلى 178504 حالات.كما أعلنت الوزارة تسجيل 1657 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين في المملكة إلى 122128 حالة.وذكرت وزارة الصحة السعودية أنها سجلت 37 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1511.وجددت الصحة السعودية […]

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