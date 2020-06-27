2020/06/27 | 23:19 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة تطالب بسحب يد مدير عام صحة الديوانية لسوء إدارة الملف الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 23:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تطالب بسحب يد مدير عام صحة الديوانية لسوء إدارة الملف الصحي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تطالب بسحب يد مدير عام صحة الديوانية لسوء إدارة الملف الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).