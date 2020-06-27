الزوراء يضم عمار عبد الحسين

2020/06/27 | 23:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….ظفر الزوراء العراقي بخدمات لاعب النفط السابق، عمار عبد الحسين، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وقال عضو الهيئة الإدارية للزوراء، عبد الرحمن رشيد، في تصريحات إن الإدارة أنهت التعاقد مع اللاعب عمار عبد الحسين، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، برغبة من المدرب باسم قاسم.وأوضح أن الزوراء يسعى لإكمال صفوف الفريق من خلال تعاقداته […]

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