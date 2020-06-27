قرار ولا أغرب.. هذا المكان في الطائرة ممنوع استعماله

2020/06/27 | 23:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… في قرار ولا أغرب، حرمت إيطاليا مسافريها من استعمال أكثر الأماكن طلبا في الطائرة، ألا وهي المقصورة المخصصة لوضع الأمتعة الصغيرة فوق المقاعد.هكذا لن يتمكن المسافرون من أو إلى إيطاليا جوا في الوقت الحالي، وربما لأشهر قادمة، حتى زوال فيروس كورونا عن وجه الكرة الأرضية، من استخدام مقصورة الأمتعة فوق مقاعدهم في الطائرات […]

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