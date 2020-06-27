!ديفيد هارفي ضد الثورة: إفلاس -الماركسية الأكاديمية- - طلال الربيعي

2020/06/27 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي خورخي مارتين كاتب ماركسي وناشط سياسي ومؤلف للعديد من المقالات, بالاضافة الى مشاركته تأليف كتاب عن الثورة في كوبا وامريكا اللاتينية ويمكن تصفح العديد من صفحاته هنا:

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