ذي قار تسجل 157 اصابة بكورونا و85 حالة شفاء و 19 وفاة

2020/06/27 | 23:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر طبي ، اليوم السبت ، عن تسجيل 157 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار ، و 85 حالة شفاء ، و 19 وفاة .وقال المصدر ان ” نتائج التحاليل المختبرية اكدت اصابة 157 شخصا بفيروس كورونا ، فيما سجل 85 حالة شفاء ، و 19 وفاة “.ولفت […]

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