لسليمانية تدفن 8 من ضحايا كورونا وتوجه

2020/06/27 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نائب مدير الصحة العامة في السليمانية عبد الله سنكاوي، اليوم السبت، عن دفن ثمانية جثامين توفوا جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتا الى ان اكبر المتوفين سنا عمره 95 عاما فيما كان اصغرهم سنا 39 عاما.

وقال سنكاوي، الذي يرأس لجنة دفن ضحايا كورونا في المحافظة، إن اللجنة قامت اليوم السبت بدفن جثامين 8 ضحايا من المصابين بفيروس كورونا، لافتا الى ان "قيامكم بالوقاية اليوم سيخفض من ضحايا كورونا في الغد".

ولفت سنكاوي عبر حسابه على موقع فيسبوك، إلى أن اكبر الضحايا عمرا كان في 95 من العمر فيما كان اصغرهم في 39 عاما.

ووجه كلامه الى المواطنين بالقول "ان الهدف من اعلان احصاءات يومية بضحايا فيروس كورونا، لا يهدف تخويفكم وارعابكم؛ بل توعيتكم بفهم قسوة هذا المرض، وأن تعلموا إن عدم حماية النفس يتسبب بخسارة اعزتنا".

واختتم بالقول "رجاء احفظوا اعزتكم بارتدائكم الكمامات والقفازات".

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