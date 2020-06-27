2020/06/27 | 23:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير التعيبان عن محافظة ذي قار، رسالة الى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قائلا: “سنعلن غدا البراءة منك”.وقال التعيبان في تغريدة على منصة “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” اليوم السبت، ما نصه “السيد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي المحترم..اذا لم يكن لك موقف الليلة تجاه كارثة ذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة من الناصرية للكاظمي: غدا سنعلن البراءة منك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة من الناصرية للكاظمي: غدا سنعلن البراءة منك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).