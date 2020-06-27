مصر.. حبس سما المصري 3 سنوات بتهمة الفسق والفجور

2020/06/27 | 23:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بمعاقبة الراقصة المصرية سما المصري بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.وكان النائب العام المصري قد أمر بحبس سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة […]

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