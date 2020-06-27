هولندا وبلجيكا ترصدان تراجعا في معدل الوفيات بوباء “كورونا”

2020/06/27 | 23:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت السلطات الصحية في هولندا وبلجيكا عن تراجع ملحوظ في المعدل اليومي للوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء “كوفيد-19”.ووصل العدد الكلي للوفيات، بسبب فيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 6105 حالات، وفي بلجيكا إلى 9732 حالة.وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، في بيان صحافي على موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، بأن “شخصين […]

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