2020/06/27 | 23:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم السبت، بأن هجوما نفذه تنظيم داعش أودى بحياة شرطي وإصابة 3 اخرين في أطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من داعش هاجموا نقطة امنية تابعة الى السرية الثالثة فوج طوارئ ديالى التاسع في شارع القص الرابط بين قرية شيخي وقرية المخيسة، 6 كم شمالي ناحية ابي صيدا التابعة لقضاء المقدادية، ( 35 كم شمال شرق بعقوبة)، ما أسفر عن مقتل شرطي واصابة 3 اخرين".

وأوضح المصدر، أن "تعزيزات امنية وصلت إلى مكان الحادث، وشنت حملة تفتيش وملاحقة للمهاجمين دون أن يؤكد مقتل او اصابة بين صفوف عناصر داعش الذين لاذوا بالفرار الى البساتين في القرى المحيط ب بناحية ابي صيدا".

وهاجم عناصر من داعش، في وقت سابق مساء اليوم، قرية شيخ جوامير، شمال المقدادية ضمن قاطع الشرطة، قادمين من قرى بابلان وتوكل، فيما تصدت قوات الأمن للتعرض بإسناد من اللواء 24 من الحشد الشعبي.

وتشهد ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة تعرضات واحداث امنية بين الحين والاخر بسبب وجود ملاذات ومعاقل للارهابيين في القصبات والقرى التي تحوي بساتين كثيفة حولتها عصابات داعش الى مخابئ وملاذات امنة.

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