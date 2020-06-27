الدليمي يعلن عبر “العهد نيوز” تمديد فرض حظر التجوال الشامل في الانبار لحين اجتماع خلية الازمة المركزية

2020/06/27 | 23:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد قائممقام الحبانية علي داود الدليمي اليوم ، السبت، تمديد فرض حظر التجوال الصحي الشامل في عموم مدن الانبار لحين اجتماع خلية ازمة كورونا كإجراء احترازي لمنع تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا .وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” حظر التجوال الصحي الشامل سيكون ساري المفعول لحين تحديد موعد لاجتماع خلية ازمة كورونا “.واضاف […]

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