التعليم تعلن التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2021/2020

2020/06/27 | 23:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، اليوم السبت، التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2021/2020 واستمرار التعليم الإلكتروني في التخصصات الإنسانية والعمل بالتعليم المدمج في التخصصات ذات المتطلبات التطبيقية.وذكرت الوزارة "حسب التقويم الجامعي فإن تاريخ 2020/12/6 سيكون موعدا لبدء الفصل الدراسي الأول الذي يتطلب خمسة عشر أسبوعا تنتهي في 2021/3/18 فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 2021/4/11 وينتهي في 2021/7/22".وتابعت "ومراعاة لظروف الأزمة الصحية الطارئة فإن العمل بآليات التعليم الإلكتروني سيبقى مستمرا لجميع التخصصات الإنسانية ويكون الاعتماد على التعليم المدمج في المجموعة الطبية والصحية والهندسية والعلوم والتخصصات ذات المنحى العملي ويؤدي الطالب دروسه العملية أو التطبيقية أو السريرية في الجامعة القريبة من محافظته ويقدم طلبا إلكترونيا بذلك ابتداء من تاريخ 2020/10/18".

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