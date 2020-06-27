الكاظمي يوجّه وزارة الصناعة بزيادة إنتاج مادة الأوكسجين ورفد المستشفيات بها

2020/06/27 | 23:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارة الصناعة والمعادن بتشغيل جميع الخطوط الإنتاجية الخاصة بإنتاج الأوكسجين، والإسراع بإضافة خطوط إنتاجية جديدة بهدف دعم المستشفيات بالأوكسجين في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان انه "جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم السبت، مع وزراء المالية والصناعة والمعادن والصحة والتخطيط ، تم خلاله الوقوف على آخر مستجدات الجائحة في العراق وإجراءات وزارة الصحة والمشاكل التي تواجهها المؤسسات الصحية، والعمل على إيجاد حلول فورية في توفير الأوكسجين للمصابين بفايروس كورونا".وشدد الكاظمي على "ملاحقة الفاسدين الذين يعرقلون إنتاج مادة الأوكسجين ووصولها الى المستشفيات"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ إجراءات مشددة لمنع هذه العصابات الفاسدة عن المتاجرة بصحة وأرواح المرضى المصابين".

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