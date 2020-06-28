وزير الصناعة يوجّه بإرسال صهريج لنقل الأوكسجين الطبي إلى ذي قار

2020/06/28 | 00:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، اليوم السبت، بإرسال صهريج محمل بغاز الأوكسجين الطبي إلى محافظة ذي قار.

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