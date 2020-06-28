2020/06/28 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شرطي واصابة ثلاثة بهجوم لـ'داعش' في ابو خنازير) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شرطي واصابة ثلاثة بهجوم لـ'داعش' في ابو خنازير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).