اجتماع بين الكاظمي ووزير المالية.. وتوجيه بشأن رواتب حزيران

2020/06/28 | 00:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارة المالية بسرعة إطلاق رواتب الموظفين.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه إن “ذلك جاء في اجتماع للكاظمي، اليوم السبت، بوزير المالية، علي عبد الأمير علاوي”.وبحسب البيان شدد الكاظمي على أن “يجري الإطلاق دون تأخير، وأن تعمل الوزارة بكامل قدراتها […]

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