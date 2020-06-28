2020/06/28 | 00:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشارت لجنة الامن والدفاع النيابية، الى علمها بمن يدفع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لادخال البلاد في فتنة جديدة.وقال عضو اللجنة مهدي امرلي في حديث لقناة “العهد” اليوم الاحد، ان “ما يجري بالعراق شيء عجيب وغريب من خلال اعتقال قوة لقوة امنية أخرى” مضيفا “على الكاظمي عدم الدخول في نفق مظلم قد تولد فتنة بين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية: نعلم من يدفع الكاظمي لادخال العراق في فتنة جديدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية: نعلم من يدفع الكاظمي لادخال العراق في فتنة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).