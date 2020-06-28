الجيش الأميركي يعترض أربع طائرات استطلاع روسية

2020/06/28 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-أ ف ب) – اعترض سلاح الجو الأميركي السبت أربع طائرات استطلاع روسية من طراز “تو-142” على مسافة 120 كلم شرق ألاسكا، وفق ما أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي للولايات المتحدة وكندا (نوراد).وقالت “نوراد” في بيان إن مقاتلات إف-22 “اعترضت أربع طائرات استطلاع روسية تو-142 دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا في […]

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