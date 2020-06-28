السعودية تجبر ثلاثة قوارب إيرانية على مغادرة مياهها 

2020/06/28 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – أعلن حرس الحدود السعوديون مساء السبت أنهم “أجبروا” ثلاثة قوارب إيرانية على مغادرة مياه المملكة بعد رصدها داخل المياه السعودية، وذلك عبر إطلاق طلقات تحذيرية، بحسب ما جاء في بيان.وأوضح حرس الحدود أنّه “عند الساعة 18,30 (15,30 ت غ) من يوم الخميس (…) رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب […]

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