خاص لـ”العهد نيوز”.. رجال الحشد المقدس يفشلون “قربان” الكاظمي لواشنطن

2020/06/28 | 00:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مسؤول رفيع اليوم الاحد، بان ما حصل من عملية اعتقال نفذها جهاز مكافحة الارهاب بحق بعض عناصر الحشد الشعبي بالعاصمة بغداد ما هو الا قربان من رئيس الحكومة لواشنطن قبل زيارته اليها.وقال المسؤول في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “ما جرى من عملية مداهمة واعتقال لمجموعة من عناصر الحشد الشعبي على يد […]

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