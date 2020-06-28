اتهاماتٌ لتركيا باستخدام المياه كـ “سلاح حرب” في شمالِ وشرقي سوريا

2020/06/28 | 00:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الإدارة العامة للسدود في #الإدارة_الذاتية، السبت، #تركيا بقطع المياه عن مناطق شمال وشرقي #سوريا، مشيرةً إلى أن ذلك تسبب في انخفاض كبير بمنسوب مياه السدود الثلاثة “تشرين والفرات والبعث”.جاء ذلك، في مؤتمرٍ صحفي…

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