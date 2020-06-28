الكاظمي يوجّه وزارة الصناعة بزيادة إنتاج الأوكسجين

2020/06/28 | 00:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وزارة الصناعة والمعادن بزيادة إنتاج مادة الأوكسجين الطبي لرفد المستشفيات بها.

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