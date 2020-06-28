لمستخدمي آيفون.. احذروا تيك توك

2020/06/28 | 00:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفاد العديد من التقارير التي تم نشرها على الويب بعد إصدار النسخة التجريبية من (iOS 14) بأن TikTok هو أحد التطبيقات التي تقرأ باستمرار حافظة المستخدم، وذلك بالرغم من أن الشركة المطورة للتطبيق قالت في شهر مارس: إنها ستتوقف عن ذلك في غضون أسابيع.وعززت آبل التزامها بالخصوصية مع (iOS 14)، الذي يتضمن ميزات […]

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