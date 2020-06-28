لاعبا المنتخب العراقي عباس وعطوان يلتحقان بالكويت الكويتي بعد قرار إستئناف الدوري هناك

2020/06/28 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مقرب من لاعبي منتخب العراق بكرة القدم، والكويت الكويتي علاء عباس وأمجد عطوان اليوم الاحد،(28 حزيران 2020)،أن اللاعبين سيلتحقان بالفريق الكويتي بالايام القليلة المقبلة بعد قرار السلطات الكويتية بإستئناف المنافسات الرياضية هناك.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" اللاعبين سيغادران بغداد الى الكويت عن طريق منفذ صفوان برا لعدم وجود طيران بين البلدين لتوقف الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا".

وكانت السلطات الكويتية كانت قد قررت استئناف مسابقة الدوري منتصف شهر أب المقبل، وإن فريق الكويت يتصدر المسابقة بالشراكة مع القادسية مع تبقي خمس جولات على النهاية.

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