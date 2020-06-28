بيبر يرفع دعوى تشهير.. ويطلب 20 مليون دولار

2020/06/28 | 00:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….رفع مغني البوب الكندي، جاستن بيبر، دعوى تشهير ضد امرأتين اتهمتاه بسوء السلوك الجنسي مطالبا بتعويض بقيمة 20 مليون دولار.ورفع مغني البوب الشاب الدعوى القضائية أمام محكمة لوس أنجلوس العليا، الخميس، بعد أن كتب على تويتر في وقت سابق هذا الأسبوع أن الادعاء بأنه اعتدى جنسيا على امرأة عام 2014 هو أمر “مستحيل […]

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