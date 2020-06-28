أنقرة رداً على بغداد: لا تكونوا أداة للإرهابيين

2020/06/28 | 00:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….ردت أنقرة على استنكار بغداد للانتهاكات التركية لسيادة العراق على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الجمعة حيث قال إن أنقرة تتوقع تعاوناً من بغداد لمكافحة حزب العمال الذي يشكل تهديداً على أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه.وأوضح أن “التصريح الذي أدلى به متحدث الرئاسة العراقية، يتضمن ادعاءات غير حقيقية حيال سقوط […]

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