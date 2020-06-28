2020/06/28 | 00:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار المحلل السياسي عباس العرداوي، الى ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وخطوته بالاعتداء على الحشد الشعبي اشر خطر كبير على امن وسلامة المنظومة العراقية.وقال العرداوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفي هذه الخطوة المتمثلة بالاعتداء على الحشد اشر الكثير من الخطورة على امن وسلامة المنظومة العراقية وحتى اعتذاره […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العرداوي لـ”العهد نيوز”: خطوة الكاظمي بالاعتداء على الحشد خطورة كبيرة على امن وسلامة المنظومة العراقية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العرداوي لـ”العهد نيوز”: خطوة الكاظمي بالاعتداء على الحشد خطورة كبيرة على امن وسلامة المنظومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).