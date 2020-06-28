نجمة سيدات العراق : هكذا نحقق حلم المونديال

2020/06/28 | 01:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….أكدت طيبة سليم، لاعبة منتخب العراق للسيدات، أن وصول منتخبها إلى كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا يحتاج لدعم كبير من الجميع.وشاركت طيبة، منتخب بلادها في محاولته التأهل إلى نسخة المونديال الأخيرة في فرنسا، عبر خوض تصفيات كأس آسيا 2018، إلا أنه الرحلة انتهت بالخسارة من “طاجيكستان والفلبين والأردن والإمارات والبحرين”، ليتذيل العراق […]

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