رسائل جندي منسية (القسم الثاني) - باسل محمد عبد الكريم

2020/06/28 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#باسل_محمد_عبد_الكريم رسائل جندي منسية...



(القسم الثاني)(17)إنها أولى غيوم الشتاء، وصمت تحول الطقس يخيم على الوديان الجرداء، الجميع اعصابهم متوترة، وكل له أسبابه، حيث نتوقع هجوم إيراني عند الليل، حصلت بعض المشادات الكلامية بين افراد مجموعتنا، وتلك عادة سقيمة لا يتخلون عنها في اسوء الظروف.ليس هناك غروب هذا المساء بسبب كثافة الغيوم، أبلغونا بضرورة الاقتصاد في الاكل والماء مخافة الحصار الإيراني المتوقع ......





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