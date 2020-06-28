البياتي: مستشاري الكاظمي وجهات خارجية يقفون وراء اشعال فتنة بين الحشد ومكافحة الإرهاب

2020/06/28 | 01:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب السابق جاسم محمد البياتي، عن وجود جهات خارجية تقف خلف إشعال الفتنة بين هيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، فيما بين أن مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حاولوا إيصال رسالة للولايات المتحدة الأمريكية خلال العملية التي نفذت ضد مقر لفصيل من الحشد الشعبي لكنها غير موفقة.وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته “العهد […]

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