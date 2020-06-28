ترشيح نوري الدليمي لرئاسة الوقف السني بعد 3 اشخاص وسط خلافات بين المؤسسات

2020/06/28 | 01:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت مصادر مطلعة من داخل تحالف القوى العراقية ان الكثير من الشخصيات والنواب في البرلمان العراقي داعمة لترشيح وزير التخطيط السابق نوري الدليمي لمنصب رئيس ديوان الوقف السني ، مبينة ان المنصب يشهد صعوبات وتضارب قوانين وخلافات بين المؤسسات، تسير في نفق مجهول لكيفية حسم امر الترشيح.وكشفت المصادر في حديث للـ(المستقلة) عن ” […]

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