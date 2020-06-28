2020/06/28 | 01:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، عبر تطبيق زووم اجتماعها الطارئ الذي استضافته جامعة القادسية، لبحث تطورات الموقف الوبائي الأسبوعي ومتابعة المقررات السابقة.واتخذت جملة قرارات تهدف للحد من تفشي الوباء في المحافظة ومنع انتشاره بصورة أكبر مما هي عليه منها:- 1) تشديد حظر التجوال الشامل على الافراد والمركبات وعدم السماح لغير الحالات الطارئة بالمرور من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقررات خلية الأزمة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقررات خلية الأزمة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).