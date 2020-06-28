2020/06/28 | 02:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال ان عملية الدورة هي عراقية التخطيط والتنفيذ.وقال ملا طلال في تغريدة له على “تويتر” ان “عملية الدورة هي عملية استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة”، مبينا انها “عملية عراقيةُ التخطيط والتنفيذ و الاشراف من الألف إلى الياء” ، مضيفا ان “كل كلام يثار غير ذلك هو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملا طلال : عملية الدورة عراقيةُ التخطيط والتنفيذ من الألف إلى الياء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملا طلال : عملية الدورة عراقيةُ التخطيط والتنفيذ من الألف إلى الياء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).