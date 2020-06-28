2020/06/28 | 02:55 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تنفي تصريحات نسبت لسفيرتها في الكويت حول المساعدة باعتقال أشخاص ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/28 | 02:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تنفي تصريحات نسبت لسفيرتها في الكويت حول المساعدة باعتقال أشخاص ببغداد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تنفي تصريحات نسبت لسفيرتها في الكويت حول المساعدة باعتقال أشخاص ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).