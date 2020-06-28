الولايات المتحدة تتخطى عتبة الـ 2.5 مليون اصابة بكورونا

2020/06/28 | 03:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطت الولايات المتحدة، عتبة الـ2.5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز"، فيما ظهر تطور مثير للقلق بالنسبة لطبيعة المصابين بعد قرارات فتح البلاد الأخيرة في الدولة الأكثر تضرراً في العالم بالجائحة.

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