2020/06/28 | 07:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تداولت مصادر صحفية وناشطون فجر اليوم الاحد تسجيلا فيديويا لحريق كبير اندلع في منازل للفقراء في مدينة الناصرية العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت المصادر والناشطون ان حريقا كبيرا نشب في ‎ منازل العشوائيات في الناصرية حي ال الصدر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو .. حريق "هائل" يلتهم منازل العشوائيات بمحافظة جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو .. حريق "هائل" يلتهم منازل العشوائيات بمحافظة جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).