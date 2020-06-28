الجيش العراقي يكشف جنسية معتقلي

2020/06/28 | 07:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق العميد، يحيى رسول، أن المعتقلين المنتسبين لـ "كتائب حزب الله" جميعهم عراقيون، وليس بينهم أجانب....

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