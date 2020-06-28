2020/06/28 | 07:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة العراقية: النقاشات مستمرة مع اقليم كوردستان لإخضاع حقول النفط لسياسة واحدة

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