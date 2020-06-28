2020/06/28 | 08:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي اغا، على وعد من منظمة الهجرة الدولية IOM، بان تقوم المنظمة بدفع مساعدات مادية ومعنوية للنازحين الايزيديين العائدين طوعيا الى ديارهم.وقال علي آغا في بيان له اليوم، الاحد، ان “العمل ما زال جار لعودة النازحين الايزيديين، الى سنجار وبعض المناطق المحيطة بها والى اقليم كردستان، حيث انه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة دولية تقطع وعدا على نفسها بدفع اموال للايزيديين العائدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة دولية تقطع وعدا على نفسها بدفع اموال للايزيديين العائدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).