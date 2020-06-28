استغلال كاتبات المحامين الفظيع : القانون يداس في معبده. - المناضل-ة

2020/06/28 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة مقابلة مع كاتبة طردها محامي دون وجه حق بعد 3 سنوات عمل.



اجرى الحوار اسماعيل .مالاحد 1 أيار (مايو) 2005المناضل-ة عدد: 7 ما العدد الاعتيادي للمشتغلين لدى المحامي، وكيف ينظم توقيت العمل؟عادة يشغل المحامي مستخدما واحدا، واغلب الكتاب نساء.



تقوم الكاتبة بجميع الأعمال من الإجراءات بالمحكمة إلى تنظيف المكتب.



هذا دون الاتفاق على ذلك عند البدء في العمل.لا تعاقد يوم بدء العمل.



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