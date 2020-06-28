فلسطين.. - حسن أحراث

2020/06/28 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث بحثت عن عنوان يليق بفلسطين، ولم أجد غير فلسطين..نقبت كثيرا عن مصطلح يعبر عن جراح فلسطين وعن معاناة وآلام فلسطين، بمناسبة الخطة المشؤومة (غير الجديدة كما يصفها البعض)، أي "احتلال ما يناهز 30% من أراضي منطقة الأغوار بالضفة الغربية" (وهل فقط 30 %؟!!)، ولم أجد غير فلسطين.



فلسطين، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.



فلسطين انكسارنا وانتصارنا.



فلسطين حقيقتنا ومرآتنا..



فلسطين ليست دينا أو عرقا أو لغة أو لو ......





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