قائد عسكري يكشف نتائج عمليات ضد داعش استمرت يومين بمحيط متنازع عليها

2020/06/28 | 08:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان خالد العزي يوم الاحد بقتل عنصر بتنظيم داعش وتدمير مواقع للتنظيم بعمليات امنية في محيط قضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال العزي لوكالة شفق نيوز ان قوات مشتركة من عمليات ديالى نفذت خلال 48 ساعة عمليات استباقية شاملة في محيط خانقين الجزء الشمالي والشمالي الغربي لملاحقة بؤر واوكار داعش الارهابي , اسفرت عن قتل احد الارهابيين وتدمير 3 اوكار لداعش وتفجير عدد من العبوات الناسفة."

واضاف ان محيط خانقين مؤمن بالكامل وان العمليات مستمرة لتعقب وملاحقة البؤر والبقايا الارهابية في قرى خانقين لتأمينها بالكامل وانهائها، لافتا الى ان عمليات ديالى وضعت خططا محكمة لانهاء الوجود الارهابي في عموم اطراف خانقين.

وتعرضت مناطق اطراف قضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد خلال الأشهر الماضية الى حوادث وهجمات بالعبوات الناسفة تسببت بمقتل واصابة مدنيين وعناصر امنية فيما عزا المختصون أسباب الهجمات الى تسلل مسلحين فارين من محافظات أخرى الى اطراف خانقين.

و تشهد خانقين ارتفاعا ملحوظا في معدلات الخروقات الامنية والتي اصبحت بشكل شبه مستمر بعد انسحاب قوات البيشمركة 2017 والتي كانت منتشرة في المنطقة و تسيطر عليها امنياً حتى قبل انسحابها امام تقدم القوات العراقية .

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