 نائب عن الفتح: موقف الحكومة ضعيف إزاء التجاوز التركي والوجود الاميركي

2020/06/28 | 08:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..بين النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الاحد، ان موقف الحكومة ضعيف إزاء التدخل والتجاوز التركي على العراق، إضافة الى عدم وجود مواقف موحدة من القوى السياسية إزاء تلك الممارسات، لافتا الى ان الدستور لايسمح بتواجد قوات مسلحة داخل العراق تعتدي على الدول الأخرى.وقال القدو لـ /المعلومة/، ان “تركيا تدخلت وتجاوزت على […]

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