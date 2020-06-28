الكعبي: الكاظمي تعامل مع الحشد كتنظيم إرهابي وفتح باباً لتدخل واشنطن

2020/06/28 | 08:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى المحلل السياسي سعد الكعبي، الأحد، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعامل مع الحشد الشعبي كتنظيم إرهابي بارساله جهاز مكافحة الإرهاب لاعتقال بعض منتسبي الحشد، لافتا الى ان خطوة الكاظمي فتحت باباً لواشنطن بهدف ادراج الحشد كتنظيم إرهابي.وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “خطوة الكاظمي لم تكن صحيحة وستطيح بحكومته خاصة ان […]

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