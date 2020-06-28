العمل : شمول 3 آلاف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي

2020/06/28 | 08:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول اكثر من ثلاثة الاف عامل محلي بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ضمن محافظتي البصرة وكركوك.

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